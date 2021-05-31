رئيس جنوب إفريقيا يعلن تشديد القيود العامة لاحتواء الزيادة الحادة للإصابات بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، أن بلاده ستعاود فرض قيود إغلاق أشد صرامة لمواجهة زيادة حادة في أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال رامافوسا، في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، إن الحالات الإيجابية التي سجلت في جنوب إفريقيا خلال الأيام السبعة الماضية كانت أعلى بنسبة 31% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأعلى بنسبة 66% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



وأضاف أن أجزاء من البلاد ومنها العاصمة التجارية جوهانسبورغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد حاليا الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذه الزيادة في الإصابات مرتبطة بعدد الاجتماعات العامة التي لا يلتزم فيها الناس ببروتوكولات السلطات الصحية، وقال: "لا نعرف بعد إلى أي مدى ستكون حدة هذه الموجة أو إلى متى ستستمر.



وذكر أن المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بـ"كوفيد-19" أوصى بفرض إجراءات إضافية عاجلة في البلاد للحد من ارتفاع الإصابات، مبينا أنه سيتم لذلك تمديد حظر التجول الليلي اعتبارا من الاثنين بواقع ساعة، ليبدأ من الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة فجرا.



وبمقتضى القيود الجديدة، لن يسمح لأكثر من 100 شخص بالتواجد في تجمعات داخل منشآت، كما لن يسمح لأكثر من 250 شخصا بالمشاركة في تجمعات خارجية.



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المصدر: روسيااليوم