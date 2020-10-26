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الإثنين، 26-10-2020 12:44 م

رئيس فنزويلا يفجر مفاجأة: طورنا عقارا يقضي على كورونا بالكامل - فيديو

نيكولاس مادورو. (رويترز)
نيكولاس مادورو.


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس الأحد، أن بلاده تمكنت من اكتشاف علاج شديد الفعالية للقضاء تماماً على فيروس كورونا المستجد دون آثار جانبية، على حد قوله.

وأضاف أنه تم العثور على جزيء يسمى «دي آر10-» خلال دراسة استمرت 6 أشهر أجراها معهد البحث العلمي، وقضى على الفيروس بنسبة 100%. وأوضح أنه تم استخدام هذا الجزيء بالفعل لعلاج التهاب الكبد الوبائي (سي) وفيروس الورم الحليمي البشري والإيبولا. وقال إن عملية توفير العلاج المصرح به من قبل منظمة الصحة العالمية قد بدأت بالفعل.


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كما قال أيضا: "عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من العقار الذي استمرت الدراسات والاختبارات بشأنه طوال 6 أشهر، وأكدت فعاليته بالقضاء على كوفيد-19 بشكل تام" فيما ظهرت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الفنزويلية Jiménez Gabriela على شاشات التلفزيون أيضا، وأكدت بدورها قدرة العقار على مكافحة المستجد وتدميره بالكامل، وقالت إن الأبحاث والاختبارات جرت على خلايا فيروسية تم عزلها بعد استخراجها من مصابين كورونيين للتوصل بنجاح إلى العقار المجهول اسمه للآن.


الغريب أن مادورو أعلن الثلاثاء الماضي، عبر كلمة ألقاها متلفزة أيضا، أن لقاحا زودته به الصين وروسيا سيكون متاحا بين ديسمبر ويناير المقبلين لشريحة واسعة من الفنزويليين ضد الفيروس، وسيعطي الأولوية للمصابين بأمراض أخرى والمعلمين والأطباء والطواقم الطبية والمتقدمين في السن، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما نقلته عنه الوكالات، من دون أن يشير ولو بكلمة إلى العقار الذي زعم الأحد أن المعهد العلمي الفنزويلي طوره، ويكفل القضاء بنسبة 100% على الفيروس كما قال.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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