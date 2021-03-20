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السبت، 20-03-2021 08:43 ص

لإثبات أمانه

رئيس كولومبيا يعلن استعداده لتلقي لقاح أسترازينيكا

كولمبيا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي عن استعداده تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لإثبات أمانه وسط المخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح.

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وقال دوكي خلال لقاء مع وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز، إنه إذا كان تلقيه اللقاح سيؤدي إلى الاطمئنان بشأن أمان اللقاح، فإنه مستعد لتقيه.


يذكر أن كولومبيا سجلت أكثر من 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 60 ألف وفاة. وخلال حملة التطعيم في البلاد تم توزيع أكثر من مليون جرعة على السكان.

 

وكان العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت عن تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل وفيات بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مما أثار مخاوف بشأن آثاره الجانبية.


وقرر بعض الدول استئناف استخدام اللقاح بعد أن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن حالات التجلط الدموي ليست ناجمة عن اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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