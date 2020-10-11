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الأحد، 11-10-2020 02:15 م

يخضع للحجر في منزله

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مصاب بكورونا

ايران
على أكبر صالحي


الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد، بأن رئيسها علي أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة أن تحاليل صالحي أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بكوفيد-19 منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول (10) ، مضيفة أنه بحالة صحية جيدة.

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وأضافت المنظمة أن صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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