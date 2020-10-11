رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مصاب بكورونا

الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد، بأن رئيسها علي أكبر صالحي أصيب بفيروس كورونا.
وقالت المنظمة أن تحاليل صالحي أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بكوفيد-19 منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول (10) ، مضيفة أنه بحالة صحية جيدة.
وأضافت المنظمة أن صالحي يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك.
المصدر : روسيا اليوم
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