رئيس وزراء إيطاليا الأسبق في المستشفى إثر إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري - قال حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني اليوم الأربعاء إن برلسكوني في المستشفى منذ أمس الثلاثاء لإجراء فحوصات.

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وذكر أحد المصادر أن برلسكوني (84 عاما) دخل مستشفى سان رافايلي في ميلانو لإجراء فحوصات متابعة بعدما أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر الماضي.



وهذه المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة التي يدخل فيها برلسكوني المستشفى بعد فحص دوري آخر في نهاية مارس.



وقال الحزب حينها إنه دخل المستشفى لإجراء فحص سريري.



وخضع برلسكوني لجراحة كبيرة في القلب في 2016 وشفي من سرطان البروستاتا، كما دخل المستشفى في الثاني الماضي بسبب مشكلات في القلب.

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