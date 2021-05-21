الجمعة 21-05-2021
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الجمعة، 21-05-2021 08:40 م

رئيس وزراء إيطاليا يدعو لضمان حرية حركة اللقاحات عبر الحدود

ماريو


الوكيل الإخباري - شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الجمعة على أهمية حرية حركة اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا عبر الحدود ورفع دول، لم يسمها، الحظر المفروض على تصديرها.

وقال دراغي، في خطابه أمام قمة الصحة العالمية الافتراضية التي تنظمها روما بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، "نحتاج إلى التأكد من توفر اللقاحات بشكل أكبر للبلدان الفقيرة، ومن الضروري السماح بحرية حركة واللقاحات والمواد الخام (الخاصة بصناعتها) عبر الحدود".

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ونوه دراغي بأن "الاتحاد الأوروبي صدر حوالي 200 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 90 دولة، ما يعادل نصف إنتاجها الإجمالي. ويجب على جميع الدول أن تفعل الشيء نفسه، يتعين رفع الحظر المعمم على التصدير، خاصة نحو البلدان الأكثر فقرا".


ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه "لسوء الحظ، في العديد من المناطق الأخرى من العالم، لا يظهر الوباء أي علامات على التراجع، والاختلافات في معدلات التطعيم مذهلة حيث تم إعطاء ما يقرب من 1.5 مليار جرعة من اللقاحات، في أكثر من 180 دولة حول العالم، 0.3% منها في البلدان منخفضة الدخل، في حين أن البلدان الأكثر ثراء استخدمت ما يقرب 85% منها".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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