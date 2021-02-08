الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دعوة من الضمان للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات مالية

لجنة الاوبئة : الارقام غير مريحة ويجب اتخاذ هذا الاجراء

لليوم الثاني .. فحوصات كورونا الايجابية بالاردن تفوق 6%

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

مواطن يطعن ابنه بسبب خلافات عائلية

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

سرقة 30 ألف دينار من محطة محروقات على الدوار السابع

الإثنين، 08-02-2021 01:14 م

نقص حاد في اللقاح

رئيس وزراء تشيكيا يشدد على حاجة بلاده للقاح الروسي

مك
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أن بلاده ترغب في أن يتم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا لدى وكالة الأدوية الأوروبية.

اضافة اعلان
 

وفي رسالة بالفيديو إلى مواطنيه على موقع "فيسبوك"، قال بابيش: "نريد تسجيل سبوتنيك V لدى الوكالة الأوروبية للأدوية. السؤال هو ما إذا كان مصنعو سبوتنيك V سيتقدمون أم لا للتسجيل، بسبب عدم توفر العدد الكافي من هذا اللقاح (على خلفية الطلب المتزايد في العالم).

 

والسؤال يدور أيضا عما إذا كان معهدنا الحكومي لمراقبة الأدوية سيتعامل مع هذا الموضوع (إصدار تصريح لاستخدام اللقاح الروسي في جمهورية التشيك)، إذا لم يتقدم مصنعو سبوتنيك V للتسجيل في وكالة الأدوية الأوروبية".


وكشف بابيش أنه يتلقى رسائل من مواطنيه تتضمن توصيات للسلطات بشراء لقاح "سبوتنيك V" لاستخدامه في جمهورية التشيك، لأن اللقاح الروسي آمن وأثبت فعالية عالية، مؤكدا: "سننظر في هذه المسألة. نحتاج لقاحات الآن، في فبراير ومارس وأبريل".


ولفت رئيس الحكومة في التشيك أن بلاده من المفترض أن تحصل في الربع الثاني من هذا العام على 10.4 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، مشيرا إلى أن  السلطات حاليا في جمهورية التشيك، التي تطمح إلى تطعيم أكثر من 100 ألف نسمة يوميا، تعاني من نقص حاد في اللقاح.


وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الصحة التشيكية بدأت بالفعل في دراسة المخارج القانونية لحل مشكلة استخدام سبوتنيك V بسرعة في البلاد، من دون تسجيله مسبقا في الاتحاد الأوروبي.


وفي الشأن ذاته، أوضح رئيس وزراء التشيك أن بلاه تلقت 511710 جرعات من اللقاحات حتى الآن.

 

كما وتم تطعيم 346439 شخصا من سكان البلاد، من بينهم 91059 شخصا تلقوا بالفعل الجرعة الثانية. كما حصل على التطعيم 98598 شخصا من أصل 440 ألف مواطن تزيد أعمارهم عن 80 عاما.


وتستورد تشيكيا اللقاحات التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية بالاشتراك مع بيونتيك الألمانية، وكذلك الشركة الأمريكية "موديرنا" والشركة السويدية البريطانية "أسترازينيكا". وبسبب المشاكل في إنتاج لقاح فايزر، تقلّص حجم الإمدادات إلى جمهورية التشيك بشكل كبير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
cb79b0dd-12f2-4426-aeb4-31b0d2e1f363_16x9_1200x676

السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا

علا

العراق يعلن عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا

55330322_401

بعد البريطانية.. اكتشاف سلالة كورونا برازيلية في الأرجنتين

5e6e2ea54c59b74fd3105bd4

الكشف عن درجات الحرارة المفضلة لدى فيروس كورونا!

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

فلسطين : البدء بحملة التطعيم ضد كورونا سيكون منتصف الشهر الحالي

e88d3da5-796c-4bd5-b479-95efd0b44ae3

فلسطين ..7 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
رئيس

رئيس المكسيك: توريد لقاح سبوتنيك V سيبدأ قريبا

image

خبراء يحذرون من تناول هذه الأدوية بعد تلقي لقاح كورونا

6014163f42360430d02420d0

روسيا تعلن عن موعد إنتاج نسخة لايت من لقاح سبوتنيك v

5ffc27a44c59b723f728ec4b

الجزائر تعلن عن موعد وصول لقاح سبوتنيك V الروسي

ESQRB7nUYAAck0h

الصحة العراقية: حصة البلاد من لقاح فايزر تصل خلال الشهرين المقبلين

بر

البرازيل تعتزم إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي