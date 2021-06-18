الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 11:44 ص

رئيس وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

نيو


الوكيل الإخباري - تلقت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أول جرعة لها من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، حيث تكثف البلاد جهودها لتطعيم سكانها ضد الوباء.

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وقالت أرديرن وهي تجلس لتلقي اللقاح في مركز تطعيم في أوكلاند: "أنا أبتسم تحت الكمامة... بالنسبة لي، لم أرغب أبدا في أن أكون من بين أوائل الأشخاص الذي يحصلون على اللقاح.. العاملون في الخطوط الأمامية هم أول من يجب أن يتطعموا، ولكن يجب أن أكون نموذجا يحتذى به وهذا يوضح أنه اللقاح آمن وفعال".


وقالت بعد تلقيها اللقاح: "هذا صحيح عندما يقولون إنه في الواقع خال من الألم".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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