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الأحد، 23-01-2022 06:28 ص

رئيس وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون الجديدة

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الوكيل الإخباري - قالت جاسيندا أرديرن رئيس وزراء نيوزيلندا، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

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و ستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات و ستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.


وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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