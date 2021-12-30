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وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

الخميس، 30-12-2021 07:37 ص

رصد أول إصابة أوميكرون في الأوروغواي

تونس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة في الأوروغواي دانييل ساليناس أن سلطات البلاد رصدت أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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ونقلت قناة "تيليموندو" التلفزيونية عن الوزير يوم الأربعاء: "تم تأكيد وجود متحور "أوميكرون" في الأوروغواي".


وأضاف الوزير أن السلطات تتوقع زيادة عدد الإصابات في البلاد على الرغم من التطعيم.


وأشار إلى أن الجرعات الثالثة المعززة من اللقاحات سيتم تقديمها بعد 4 أشهر من إتمام التطعيم بالجرعتين، وذلك بدلا من 6 أشهر مثلما كان سابقا.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر الماضي. وقد تم رصد المتحور منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة حول العالم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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