الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية: اقتراحات لرفع مستوى العمل الإداري بالوزارة

“الملك المؤسس” يعتذر عن استقبال المراجعين بالعيادات الخارجية غدا

اغلاق أنفاق وجسور في عمان - اسماء

إغلاق نفق صويلح باتجاه صافوط

مستشفى البشير: تأجيل مواعيد الخميس

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

الأمن العام للأردنيين: لا تخرجوا من المنازل

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة غدا الخميس

اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

القوات المسلحة تشارك بفتح الطرق الرئيسية والفرعية

الأربعاء، 17-02-2021 07:37 م

دون معرفة قوة العدوى

رصد سلالة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا

602d414a4236046471696528
العلم الإيطالي


الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد طفرة جديدة ونادرة من فيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

اضافة اعلان

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية يوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه الطفرة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المتحورات".


وذكرت حكومة نابولي أن الطفرة التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يطلق عليها "B.1.525" وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، و"لم تسجل من قبل في إيطاليا".


وأشارت "أنسا" إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.


يذكر أن إيطاليا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و700 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف-فلسطيني-1

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

3bfa617e-d59b-4e4d-8789-72e3ce959570_16x9_600x338

الصحة البحرينية تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنازل

602cd63c4236040e8a3901d5

أولى جرعات لقاح سبوتنيك V تتجه إلى غزة

Sad-illness-child-on-home-quarantine.-Boy-and-his-teddy-bear-both-in-protective-medical-masks-sits-on-windowsill-and-looks-out-window.-Virus-protection-coronavirus-pandemic-prevention-epidemic.

الصحة العالمية: الموجة الثالثة من كورونا ممكنة في هذه الحالة

ظ

روسيا تكشف عدد الدول التي منحت موافقة على استخدام سبوتنيك V

فحص-كورونا-الاردن

موسكو: 27 دولة سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أخبار متعلقة
ي

السعودية.. تراجع طفيف في إصابات كورونا اليومية

ايط

إيطاليا تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

إيران: 57 وفاة و7065 إصابة جديدة بكورونا

السعودية

السعودية تسجل3 وفيات جديدة بكورونا

GettyImages-1230482761

اليابان.. فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

5e6a7c86-8ab6-446a-9cf3-a7118a81720d

فيروس جديد يظهر في الصين