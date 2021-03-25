الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تهديد أمني يغلق البرلمان الهولندي

طبيب يتوقع بدء انخفاض المنحنى الوبائي بالاردن في هذا الموعد

بحث سيناريوهات عودة طلبة الجامعات للمرحلة السريرية

فرنسا.. تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا

الأرصاد : أمطار يوم الجمعة

الزرقاء: 9 مخالفات بحق مواطنين ومنشآت تجارية

بدء العدّ التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

احباط تهريب 900 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مخبأ سري في احدى المركبات

الخصاونة يؤكد على التنسيق بين الحكومة ومجلس الأعيان

رئيس الوزراء يوضح حول موعد العودة للحياة الطبيعية بالاردن

الخميس، 25-03-2021 06:48 م

رصد موقع على الإنترنت يروج لبيع لقاح سبوتنيك V مزيف

مزيف
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكدت شركة Check Point Software Technologies أن خبراءها وجدوا عروضا على موقع لبيع اللقاحات المزيفة ضد فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

اضافة اعلان

وأشارت في بيان لها إلى أنه "في يناير الماضي وجد فريق من خبراء الشركة مئات العروض على موقع مجهول لبيع اللقاحات مقابل أقل من 500 دولار، وأن هناك حاليا أكثر من 1200 إعلان من هذا القبيل، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في يناير".


وأضافت: "وجد الباحثون عروضا لبيع أنواع مختلفة من اللقاحات بمبلغ من 500 دولار للجرعة، وعلى سبيل المثال، يعرض "سبوتنيك V" الروسي مقابل 600 دولار وكذلك تم عرض لقاح شركة (جونسون آند جونسون) بالسعر ذاته، فيما عرضت لقاحات من (أسترازينيكا) و(سينوفارم) الصينية مقابل 500 دولار".


وأشار خبراء الشركة أيضا، إلى أنه "يمكن العثور على شهادة تطعيم مزيفة، يزعم أنها صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على شبكة الويب المظلمة، والتي تبلغ تكلفتها 200 دولار للقطعة الواحدة".


وتابعت: "من الممكن أيضا شراء شهادة اختبار سلبية مزيفة لـ(كوفيد – 19)، وأنها تعرض الثلاثة مقابل اثنين بهدف الترويج، أو التقدم للحصول على الشهادة بنفسك مقابل 25 دولارا في نصف ساعة فقط".


وأعد خبراء الشركة عددا من التوصيات لمنع استخدام المستندات المزورة وتوزيعها، منوهين إلى "ضرورة الانتباه إلى الأخطاء والأخطاء المطبعية وسوء جودة الصورة وسوء استخدام المصطلحات".


وتعتبر Check Point Software Technologies Ltd أحد الموردين الرائدين في العالم لأنظمة البرمجيات والأجهزة في مجال الأمن السيبراني، ويقع المقر الدولي لها في تل أبيب ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة في مدينة سان كارلوس بكاليفورنيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لد

مولدوفا تطلب مساعدة روسيا للحصول على لقاح سبوتنيك V

باي

بايدن: نسعى لتطعيم 200 مليون شخص خلال أيامي الـ100 الأولى

كم

ارتفاع حاد في عدد مرضى كورونا باليمن

مكافحة

واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

33

فرنسا.. تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

بريطانيا: انخفاض وفيات كورونا

أخبار متعلقة
علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية: لم نتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا

لقاح

الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

604f396a4c59b728b76cbcba (1)

إندونيسيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

eprs-aag-652104-coronavirus-vaccines-strategy-final.jpeg-1200x798

بلومبيرغ: تقديم 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عالميا

604022c54236047249044ffa

مصر.. 44 وفاة جديدة بكورونا

54246254_101

علماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد كورونا