رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

الوكيل الإخباري- حذرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء من احتمال خوض معركة طويلة ضد فيروس كورونا قائلة إن ”اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية العالمية ثبُت أنها لا تقدم الحل الناجع للعالم“.



ولم تؤكد البلاد رسميا أي حالات إصابة لكن المسؤولين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفش هناك إذ إن كوريا الشمالية كانت تربطها علاقات تجارة وسفر مع الصين قبل أن تغلق حدودها في أوائل هذا العام.



وقالت صحيفة ”رودونج سينمون“ الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم إن الجائحة تزداد سوءا على الرغم من تطوير لقاحات.

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المصدر: إرم