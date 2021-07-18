الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على شاب ينتحل صفة رجل أمن ويطلب البطاقات الشخصية من المواطنين

دودين : لا نريد حظرا بعد الأول من أيلول

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج بسبب اقتحام الأقصى

معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 11:56 ص

رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد

كورنا


الوكيل الإخباري - لا يبدو أن الشفاء من مرض فيروس كورونا يعني انتهاء الأعراض التي ترافقه، فقد كشف فريق من العلماء أن عشرات الأعراض تبقى مع الأشخاص الذين تعافوا رغم مرور الوقت.

اضافة اعلان


وتوصل الفريق إلى أن هناك أكثر من 200 من تلك الأعراض، موضحين أن كل متعافٍ من الفيروس يمكن أن يعاني في المتوسط من 56 منها، وفقاً لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.


كذلك، أوضح العلماء أن القليل فقط يعرف حول تلك الأعراض طويلة الأمد، والتي قد تصاحب المتعافين لأشهر عدة.

 

القلب والرئة والدماغ
وفي تفاصيل البحث، طرح علماء من جامعة "College London"، أسئلة على حوالي 4 آلاف متعافٍ من جميع أنحاء العالم، بشأن ما تعرضوا له من أعراض وحالات خلال فترة التعافي.


وتضمنت إجابات المتعافين وصفاً لمزيج من 203 من الأعراض، حيث عانى كل منهم في المتوسط على 56 من تلك الأعراض، والتي أثرت على 10 أعضاء مختلفة في الجسم، من بينها القلب و الرئتان والدماغ والأمعاء.


الأعراض الأكثر شيوعاً
أما في ما يخص الأعراض الأكثر شيوعاً، فكان التعب والإنهاك من أبرزها، حيث عانى منها 98.3% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.


كذلك، أوضح الباحثون أن الشعور بالضيق بعد أي مجهود بدني أو ذهني كانت نسبته 89%، وفي المرتبة الثالثة جاءت ضبابية الدماغ بنسبة 85.1%.


هلوسة وطنين
وذكر متعافون آخرون أنهم أصيبوا بحالات هلوسة ورعشة وحكة في الجلد، بالإضافة إلى خفقان في القلب وإسهال وطنين، كما تعرضت بعض السيدات لتغيرات في الدورة الشهرية.


إلى ذلك، أوضح الباحثون أن جميع الأعراض المبلغ عنها ربما لا تكون بالتأكيد ناتجة عن الإصابة بكورونا، حيث إنهم استندوا فقط إلى إجابات المشاركين المتطوعين، ما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك مبالغة فيما ذكره البعض منهم.


في موازاة ذلك، اكتشف فريق العلماء أن 96% من المشاركين في الدراسة ظهرت عليهم الأعراض لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن معاناة 91.8% ما زالت مستمرة بعد ثمانية أشهر من التعافي.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d16a86e8-c59f-40a0-8761-d4ab3119ada6_16x9_1200x676

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

202174153047710Q

روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

download

شركات التخليص ونقل البضائع: لقاء الملك مع بايدن سينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية

7202117131937582481609

الصحة: فعالية جرعة اللقاح الأولى ضد دلتا لا تتعدى 33%

١-286-scaled

رئيس الحكومة البريطانية يخضع للعزل

37204868-3380-46a0-81d9-4c2718b5fda2

شركس: وصلنا لمرحلة وبائية لا يسيطر عليها إلا بالتطعيم والالتزام

أخبار متعلقة
0ab580cc-7df6-4c66-8c35-b1e7904ae616

دراسة تحدد أعراض لكورونا تصيب متلقي اللقاح

image

كندا تعلن عدم السماح للسائحين غير المطعمين ضد كورونا بدخول أراضيها

w

روسيا: 611 وفاة و21650 إصابة جديدة بكورونا

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

181 مليون شخص أصيبوا بكورونا بالعالم

كورونا

روسيا : أكثر من 600 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

بريطانيا

بريطانيا .. السماح بإقامة حفلات الزفاف للمرة الأولى منذ جائحة كورونا