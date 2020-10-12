رغم العوائق .. دول آسيا والمحيط الهادئ تبدأ تخفيف قيود السفر

الوكيل الاخباري – بدأت دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما فيها سنغافورة وأستراليا واليابان تعمل تدريجيا على تخفيف بعض القيود المفروضة على السفر الدولي، مع تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت وكالة "رويترز" إن تلك الإجراءات تأمل من خلالها هذه الدول أن تساعدها في إنعاش الاقتصاد المتدهور، بسبب جائحة "كوفيد 19".



وأشار اتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ إلى أن حركة السفر الدولي في القارة الآسيوية انهارت خلال الجائحة، بسبب إغلاق الحدود بين الدول وهوت أعداد الركاب في أغسطس/آب الماضي 97 في المئة.



ورغم أن الدول الأوروبية التي كانت أكثر انفتاحا تضيف قيودا جديدة على السفر مع ارتفاع الإصابات، فإن الاتجاه في آسيا يسير نحو التخفيف، وإن لم يكن على أساس ثنائي في كل الأحوال.

وفي الوقت الحالي، يرجح أن يكون عدد المسافرين قليلا، بسبب شروط إجراء الفحوص والتأمين، وفي بعض الحالات ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.



ويقتضي اتفاق أعلنته سنغافورة وإندونيسيا، اليوم الاثنين، للسماح بالسفر الضروري للأعمال والمهام الرسمية إجراء فحوص للكشف عن كوفيد-19 قبل السفر وبعده.

وكانت سنغافورة توصلت لاتفاقات مماثلة مع الصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وفتحت الباب من جانب واحد أمام الزائرين العاديين من نيوزيلندا وسلطنة بروناي وفيتنام ومعظم أستراليا.



غير أن وزير النقل في سنغافورة أونج يي كونج قال، هذا الشهر، أمام البرلمان إن عدد المسافرين لا يزال ضئيلا، وإأن المطار الرئيسي في البلاد يستقبل 1.5 في المئة من عدد الركاب المعتاد.



وسيتمكن مواطنو نيوزيلندا من السفر إلى بعض أنحاء أستراليا اعتبارا من يوم الجمعة دون حجر صحي.



إلا أنه سيتعين عليهم عند عودتهم من أستراليا الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين تحت إشراف الحكومة مقابل 3100 دولار نيوزيلندي (2065 دولارا أمريكيا) للفرد الأول ومبالغ إضافية لأفراد أسرته.



وقالت نيوزيلندا التي ستشهد انتخابات، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، إنها لا تعتزم فتح حدودها أمام الأستراليين في الوقت الحاضر.



وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، يوم الأحد، إن بلاده تجري مباحثات مع اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ودول جنوب المحيط الهادي لاستئناف حركة السفر.



وستسمح اليابان وفيتنام بالسفر لأغراض الأعمال في الأجل القريب فيما بينهما، حسبما ذكرت صحيفة "يوميوري" اليومية يوم السبت.



وذكرت الصحيفة أن اليابان تعتزم أيضا رفع الحظر على السفر للخارج إلى الصين و11 دولة ومنطقة أخرى بما فيها تايوان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وماليزيا، الشهر المقبل، وإن كانت ستنصح مواطنيها بعدم السفر إلا للضرورة.



وتسمح اليابان لمواطنيها وللمقيمين وحاملي التأشيرات بالعودة للبلاد بعد إجراء اختبار في المطار للكشف عن فيروس كورونا، على أن تكون نتيجته سلبية وذلك في حدود 10 آلاف مسافر يوميا.

المصدر : سبوتنك







