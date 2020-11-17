الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية




الثلاثاء، 17-11-2020 11:02 ص

رغم تفاؤل العالم.. تصريح "غريب" لمدير منظمة الصحة العالمية

1-1393281


الوكيل الإخباري - مع حالة التفاؤل التي تسود العالم مؤخرا بالإعلانين المتتاليين عن لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد من إنتاج "فايزر" و"بيونتك" ثم "موديرنا"، تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بلهجة متشائمة عن الجائحة.

وأكد تيدروس أدهانوم غبريسوس، الاثنين، أن أي لقاح مضاد للفيروس لن يقضي بمفرده على جائحة "كوفيد 19".

اضافة اعلان
 

ويواصل الوباء الانتشار بعد أشهر من الإبلاغ عن ظهوره في الصين نهاية ديسمبر، حيث أصاب أكثر من 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف.
وقال غبريسوس إن "اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها"، وشدد على أن "اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء".


وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية، السبت، أنه تم تسجيل 660905 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد قياسي جديد في يوم واحد.


ويتجاوز عدد الإصابات المسجلة السبت والعدد المسجل الجمعة، البالغ 645410، الحصيلة اليومية القياسية السابقة التي بلغت 614013 حالة، وسجلت في 7 نوفمبر.


وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع "إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر".


وتابع: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وتمكين الأنظمة الصحية من التأقلم".


لكنه حذر "سيظل ذلك يترك مجالا كبيرا للفيروس للانتشار. سنحتاج إلى مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين، وستظل هناك حاجة للعناية بالأشخاص".

 

المصدر : سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22515914

غزة: وفاتان و486 إصابة جديدة بكورونا

f4eb0538423079bed1db4fe720da0667

روسيا تحتل المرتبة 100 في معدل الوفيات من كورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 267 وفاة و14419 إصابة جديدة بكورونا

بلازما كورونا

كندا تتخطى حاجز 302 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

مك

فاوتشي: نتيجة لقاح موديرنا رائعة لمكافحة كورونا

ا

وزير الصحة التركي: على أنقرة اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة كورونا

أخبار متعلقة
1-1386750

مفاجأة طبية.. أشخاص يمتلكون مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم

download

المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

unnamed

مفاجأة طبية.. أشخاص يمتلكون مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم

SICK-man

منظمة الصحة العالمية تكشف الفروق بين أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا

442363-01-02-1584248249

منظمة الصحة العالمية : زيادات قياسية في أعداد الإصابات بكورونا خلال أسبوع

1-1391490

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب