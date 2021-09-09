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الخميس، 09-09-2021 03:29 م

رغم تلقيها اللقاح ..صيدلانية مصرية تصاب بكورونا للمرة الخامسة

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الوكيل الإخباري - مأساة حقيقية تعيشها صيدلانية مصرية شابة حيث أصيبت بكورونا للمرة الخامسة منذ بدء الجائحة حتى الآن ورغم تلقيها اللقاح المضاد للفيروس .

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إصابتها بكورونا للمرة الخامسة
وكشفت الصيدلانية حنان لطفي والتي تقيم في مدينة المنصورة شمال القاهرة" للعربية.نت "، أنها شعرت بأعراض مشابهة للأعراض التي شعرت بها عند إصابتها بفيروس كورونا قبل ذلك، مثل السعال الجاف وتكسير في الجسم، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابتها بفيروس كورونا و للمرة الخامسة رغم تلقيها اللقاح المضاد للفيروس.


وأضافت أن تلقيها اللقاح ساهم في تخفيف حدة الأعراض لديها فنسبة الأكسجين معقولة وآلام الجسم باتت أقل صعوبة عما كانت سابقاً لكنها مازالت تعاني من سعال جاف، وذكرت أنها أُصيبت بكورونا 5 مرات حتى الآن منهم مرتان، هذا العام في سبتمبر وأبريل و3 مرات العام الماضي، مضيفة أنها تعرضت للإصابة نظرًا لأنها تخالط المرضى بحكم طبيعة عملها كصيدلانية بشركة الكهرباء في المنصورة.


وأردفت أنها بعد تعافيها من الإصابة الأولى لها، في أبريل من العام الماضي عاد الفيروس لها مرة أخرى في سبتمبر، وأصيب كذلك والدها وشقيقتها كما تكررت الإصابة للمرة الثالثة في نوفمبر الماضي، وتبين وجود جلطات بالرئة وظلت محتجزة بالمستشفى حتى تعافت وعادت حياتها.


وقالت إنها اعتقدت أن إصابتها 3 مرات العام الماضي ستمنحها مناعة كبيرة ضد الفيروس لكنها فوجئت بإصابتها للمرة الرابعة في أبريل الماضي ثم أصيبت اليوم بالإصابة الخامسة، وذكرت أنها قامت بعزل نفسها حتى لا يصاب أفراد أسرتها مطالبة الجميع بتعاطي اللقاح الذي يخفف الأعراض لديهم في حالة إصابتهم مجدداً.

 

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