رغم كورونا.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل

الوكيل الإخباري- تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في عدد من مدن البلاد من دون أيّ مراعاة لقيود التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، في حين أحيت المعارضة ذكرى الأول من أيار في العالم الافتراضي.



وجرت التظاهرات خصوصاً في برازيليا وساو باولو وريو دي جانيرو، وقد ارتدى قسم كبير من المشاركين فيها ملابس بالأصفر والأخضر، لوني العلم البرازيلي، ملتصقين ببعضهم البعض على الرغم من أنّ البلاد تتخبط للخروج من جائحة حصدت لغاية اليوم أرواح أكثر من 400 ألف برازيلي.



وفي ريو دي جانيرو، تجمع مئات المتظاهرين قرب شاطئ كوباكابانا الشهير رافعين لافتات تطالب بـ“تدخل عسكري“ لتعزيز سلطات الرئيس بولسونارو.

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ومؤخراً، قال بولسونارو في مقابلة تلفزيونية إن الجيش ”يمكن أن ينزل يوماً ما إلى الشارع لفرض احترام الدستور وحرية الذهاب والإياب“.



ومن أبرز الشعارات التي رفعها مؤيدو بولسونارو ”أوتوريزو بولسونارو“ (أنا أخول بولسونارو) إرسال الجيش.

المصدر: إرم