رفع أمر البقاء في المنازل بمقاطعة أوتناريو الكندية

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية دوج فورد رفع أمر البقاء في المنازل في المقاطعة والسماح لبعض الشركات بفتح أبوابها لأول مرة منذ تشرين الثاني الماضي وذلك بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال فورد في بيان اليوم السبت إن أمر البقاء في المنزل سيتم رفعه ابتداء من غد الأحد عن مدينة تورونتو كبرى مدن المقاطعة ومنطقة بيل، مبينا أن سبع مناطق أخرى ستنتقل إلى مستويات المنطقة الرمادية التي تسمح بالتسوق لجميع متاجر البيع بالتجزئة إلا أنه لا يسمع بأي أحداث عامة أو تجمعات اجتماعية إلا مع أفراد من نفس الأسرة .