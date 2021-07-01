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الخميس، 01-07-2021 11:58 ص

رقم صادم.. لقاح كيورفاك الألماني يعلن نسبة فاعليته ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية الأربعاء أنّ النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 أظهرت أنّه فعّال بنسبة 48% فقط في الوقاية من المرض، وهو معدّل أقلّ بكثير من اللّقاحات الأخرى التي تعتمد نفس تقنية "إم آر إن أيه ("الحمض النووي الريبوزي المرسال).

إلى هذا، قالت الشركة في بيان إنّ التجربة السريرية بيّنت أنّ "لقاح (سي في إن كوف) التجريبي برهن عن فعالية عامّة بنسبة 48% (83 حالة في المجموعة التي تمّ تلقيحها، و145 حالة في مجموعة الدواء الوهمي) ضدّ مرض كوفيد-19، بغضّ النظر عن درجة خطورته".

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نتائج متوقعة


وكانت هذه النتيجة متوقّعة منذ نشرت الشركة في منتصف حزيران/يونيو بيانات التجارب السريرية التي أجرتها على هذا اللقاح والتي أتت نتائجها الأوليّة مخيّبة للآمال.


وكانت الشركة عزت تلك الانتكاسة إلى شمول تلك التجارب السريرية عدداً كبيراً من الطفرات الفيروسية.


ووفقاً لبيانها الصادر الأربعاء فإنّ لقاح كيورفاك برهن عن فعالية أفضل قليلاً لدى البالغين ممّن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، إذ بلغت فعاليته 53%.


وضمن هذه الشريحة العمرية بلغت فعالية اللّقاح في الوقاية من عوارض المرض المتوسّطة والشديدة 77% في حين بلغت فعاليته في الوقاية من حالات الاستشفاء والوفاة بسبب المرض 100%.


9 % فقط لمن فوق الستين


أما لدى المشاركين في الدراسة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً فلم تتمكّن الشركة من تحديد نسبة فعالية اللّقاح بطريقة إحصائية لأنّ نسبة هؤلاء لم تكن كافية كونها بلغت فقط 9% من إجمالي عدد المشاركين.


ويعود الآن إلى "وكالة الأدوية الأوروبية" التي تعكف على دراسة هذه البيانات أن تقرّر ما إذا كانت ستجيز استخدام هذا اللقاح أم لا.


وكانت المفوضية الأوروبية وقّعت عقداً مع كيورفاك لشراء 405 ملايين جرعة من لقاحها إذا ما حصل على التراخيص اللازمة.


وتعتبر فعالية هذا اللقاح التجريبي أدنى بكثير من تلك التي حقّقها لقاحا فايرز/بيونتيك ومودرنا اللذان يعتمدان نفس تقنية تقنية "إم آر إن أيه ("الحمض النووي الريبوزي المرسال)، ذلك أنّ نسبة فعاليتهما تقارب 95%.


مميزات اللقاح رغم خيبة الأمل


وكانت الشركة الألمانية التي تأسّست عام 2000 على يد عالم الأحياء الألماني انغمار هوير، الرائد في تقنية "إم آر إن أيه"، أعلنت في أيار/مايو أنّ تحليلات مستقلة "توصّلت إلى أنه لا توجد مخاوف متعلقة بالسلامة" في اللّقاح.


وتعتقد كيورفاك أنّها تملك ميزات تعطيها أفضلية مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى، إذ إنّ لقاحها يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ويحتاج إلى جرعات أقلّ ما يسمح بإنتاج أسرع وتكلفة أقلّ للكميات الكبيرة.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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