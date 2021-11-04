الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة توقع 56 اتفاقية لتشغيل 1120 شاباً بفرص عمل مؤقتة

وزير العمل يلتقي السفير القطري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

إغلاق سوق بيع المواشي في منطقة سحاب ابتداءً من صباح الجمعة

المؤسسة التعاونية تعمل على إيجاد نافذة تمويلية للجمعيات

الفلاحات: نرفض الأخبار التي تشكك بسلامة الأمن الغذائي وتؤثر على سمعة المنتج المحلي

أنشطة ودورات تدريبية في المراكز الشبابية بعجلون

تربية الكرك تنظم مشغلاً تدريبياً حول التخطيط الإجرائي

المطاعم تطالب برفع أسعار السندويشات 10 قروش

الامن : وفاتان بحادث سير في مادبا

الخميس، 04-11-2021 03:53 م

رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بكورونا في ألمانيا

744


الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.

اضافة اعلان

 

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا، أنه تم تسجيل 33949 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة من 28037 حالة يومية قبل أسبوع.
وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا هو 33777 حالة في 18 ديسمبر 2020.


وأبلغت الوكالة بتسجيل 165 حالة وفاة، ارتفاعا من 126 حالة قبل أسبوع. وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفوا من عدوى كوفيد-19 في ألمانيا إلى 96192.


ومن المقرر أن يجتمع وزير الصحة الفيدرالي في البلاد، ينس شبان، مع 16 وزير صحة في الولايات لمناقشة كيفية الحد من انتشار الفيروس في الشتاء حيث بدأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالامتلاء مرة أخرى والإصابة بالعدوى بين الأطفال آخذة في الارتفاع.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
china_a8abaaa1-1fdb-4c95-ab79-dc58ec3b0c15

الصين تسعى لعزل بكين لوقف تفشي موجة جديدة من كورونا

1-1445331

8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

AFP_9NW8M9

هيئة الدواء البريطانية توافق على عقار فموي جديد مضاد لكورونا

لقاح جديد

الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

10202129222220173537703

قطر تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

1020213120535947403827

بريطانيا تسجل 217 وفاة 41299 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
فيروس-كورونا-1

عالميا: 5 ملايين و32 ألف وفاة 248 مليونا و441 ألف إصابة

اليمن

اليمن يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات

مصر

مصر تسجل 811 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

صح

الصحة الألمانية: عدد من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أكبر من المعتقد

f69d21b7-7552-4d08-ab86-8051145e2c23

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

ألمانيا

ألمانيا تسجل 11547 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة