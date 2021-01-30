السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 03:04 م

صعوبات للحصول على لقاح

روحاني يحذر من موجة كورونا جديدة في إيران

روحاني
حسن روحاني


الوكيل الإخباري - حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من موجة جديدة لفيروس كورونا في البلاد خلال الشهرين القادمين، مشددا على أن الحكومة الإيرانية  تحاول منع تفشي العدوى مجددا.

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وقال روحاني اليوم السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه "عام تقريبا مر على بدء الفترة الصعبة لانتشار فيروس كورونا وقد كان عاما صعبا للغاية بالنسبة لنا وللعالم بأسره".


ولفت روحاني إلى أن إيران خلال هذه الفترة كانت تصارع فيروس كورونا وحدها ولم يساعدها أحد، مشيرا إلى أن بلاده تعاني الآن من صعوبات للحصول على لقاح، وقال: "إن جميع دول العالم تستطيع التعامل مع أموالها وبنوكها وعلاقاتها المالية والمصرفية بشكل طبيعي، لكن إيران تعاني من مشاكل خاصة في هذا الشأن.


وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 71 وفاة و6573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ لغاية ظهر الجمعة مليونا و405 آلاف و414 شخصا، وبوفاة 71 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 57 ألفا و807 أشخاص.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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