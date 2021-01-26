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الثلاثاء، 26-01-2021 11:50 ص

توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما

روسيا .. أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - يواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تسجيل انخفاض ملحوظ حيث بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 18241 مقابل 19290 إصابة في اليوم السابق.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 23789 شخصا تماثلوا للشفاء، فيما تم تسجيل 456 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.


وارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، إلى 3 ملايين و756931 إصابة، بينها 70482 وفاة، وتعافى حتى الآن 3 ملايين و174561 شخصا.
ولا يزال 648.8 آلاف شخص تحت المراقبة والإشراف الطبي.

 

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، كان أكثرها في موسكو (2317)، تليها سانت بطرسبورغ (1510) ثم ضواحي موسكو (1129).

وتجاوز عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا في روسيا 100 مليون حتى ألآن.

 

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي الوباء، وذلك بعد إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أنحاء البلاد، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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