روسيا: أقل من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 17813 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مسجلة لليوم الثاني أدنى حصيلة منذ أكثر من شهر.

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في المقابل، زاد عدد الوفيات الجديدة من 792 أمس إلى 795 اليوم، ليصل مجموعها إلى 183224، من أصل 6 ملايين 918965 إصابة تم اكتشافها في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة، حسبما جاء في التحديث اليوم لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.



وذكر المركز أيضا أن عدد المتعافين من كوفيد-19 بلغ 6 ملايين 181054 شخصا بعدما تماثل 18624 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.



وسجلت كل البؤر الأساسية لتفشي الفيروس في البلاد تراجعا في مؤشرات الإصابة اليومية، حيث سجل موسكو 1162 حالة مقابل 1424 أمس، ومقاطعة موسكو 758 مقابل 858، مدينة بطرسبورغ 513 (مقابل 549 أمس)، وهو الرقم الأقل منذ حوالي 11 شهرا.



تجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات اليومية في موسكو انخفض إلى 44 في أدنى حصيلة منذ 1 مارس.

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روسيا اليوم