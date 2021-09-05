روسيا.. أقل من 19 ألف إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بواقع 18645 إصابة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 793 حالة وفاة.

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء في بيان اليوم الأحد، أن 15256 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن 7.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض المرض.



وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1542)، تليها، مدينة بطرسبورغ (1357)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (826).



وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 7 ملايين و12599 إصابة، وتعافى منها 6 ملايين و270731 شخصا، فيما تم تسجيل 187200 حالة وفاة حتى الآن.

روسيا اليوم