السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 01:27 م

روسيا: أكثر من 18,9 ألف إصابة و796 وفاة بكورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم السبت 18981 إصابة و796 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 18341 إصابة و789 وفاة في إحصائية أمس.

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بذلك وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 7 ملايين و121516، منها 191961 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وأضاف المركز أن 17888 مريضا تعافوا بشكل كامل من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و375160.

وشهدت العاصمة موسكو مجددا زيادة في عدد الإصابات الجديدة من 1566 أمس إلى 1940 اليوم، مع استمرار تراجع عدد حالات الوفاء (46 اليوم مقابل 48 أمس).

المصدر: روسيا اليوم

 

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