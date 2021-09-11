روسيا: أكثر من 18,9 ألف إصابة و796 وفاة بكورونا

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم السبت 18981 إصابة و796 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا عن 18341 إصابة و789 وفاة في إحصائية أمس.

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بذلك وصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 7 ملايين و121516، منها 191961 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.



وأضاف المركز أن 17888 مريضا تعافوا بشكل كامل من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و375160.



وشهدت العاصمة موسكو مجددا زيادة في عدد الإصابات الجديدة من 1566 أمس إلى 1940 اليوم، مع استمرار تراجع عدد حالات الوفاء (46 اليوم مقابل 48 أمس).





المصدر: روسيا اليوم