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الأحد، 31-10-2021 12:26 م

روسيا.. أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- لليوم الثاني على التوالي، شهدت روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة، بأكثر من 40 ألف حالة جديدة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 40251 إصابة في اليوم السابق.


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1158 حالة وفاة، مقابل 1160 وفاة أمس، بينما تماثل 27115 مريضا للشفاء من الوباء أمس.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و513790 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 238538 حالة وفاة، وسبعة ملايين و358539 حالة شفاء.
وبدأ في عموم روسيا أمس سريان عطلة رسمية مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي الوباء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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