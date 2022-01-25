الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 02:46 م

روسيا.. أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في عدد إصابات بفيروس كورونا بلغت 67809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 681 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 865 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (18935) تليها مدينة بطرسبورغ (9722) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (5769).

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا إن 12837 شخصا دخلوا المستشفيات خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة 115% مقارنة باليوم السابق.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، سجلت روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 11 مليونا و241109 إصابات، تعافى منها 10 ملايين و71740 شخصا فيما بلغ إجمالي الوفيات 327448 حالة وفاة حتى الآن.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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