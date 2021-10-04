الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

الرحاحلة : تعديل قريب على قانون الضمان

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين

الهواري يعرض لشباب العواصم العربية تجربة الأردن في محاربة كورونا

العمل لـ الوكيل : لم يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة لقطاع الإنشاءات

سلطنة عُمان تعلن عن انتهاء خطورة إعصار شاهين

بدء المصادقة على موازنة بلديات تعمل على تثبيت عمال الوطن

الطفيلة التقنية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

تهنئة لـ رؤى الشوابكة بمناسبة تخرجها

الملك يزور البادية الوسطى

الإثنين، 04-10-2021 12:41 م

روسيا أنتجت حوالي 170 مليون لقاح مضاد لكورونا منذ مطلع 2021

615ac4f54c59b74eef50c522


الوكيل الاخباري- قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا منذ يناير 2021.

وقال مانتوروف خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين: "في الفترة من يناير إلى الأول من أكتوبر، تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات".

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت نفسه، من المقرر إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات عن عام 2021.

وبحسب قوله ، تم تطعيم 45٪ من العمال في قطاع التصنيع، و 55٪ في التجارة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم.

وأكد مانتوروف "نحن نعمل مع الشركات ونتواصل معها. في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل علي وفي الوزارة إقناع العاملين بأخذ اللقاح".

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ال

12 وفاة و1559 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

1020212114837165437777

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

خفافيش

خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لكورونا

615a34a24236045ca4102eb9

768 إصابة و37 وفاة جديدة بكورونا في مصر

920211605544538447095

المغرب: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كورونا في العالم

كندا : كيبيك تسجل 5 وفيات و 640 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
61592d9e42360442004f9432

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

6147029d4c59b7115a04c921

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا

608bc079423604798129adae

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

6139d4a142360402665620c0

حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تتخطى عتبة الـ190 ألف وفاة

61334c574c59b703ad3a683b

انخفاض ملحوظ في وفيات كورونا في الإمارات