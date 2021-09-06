الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

تسليم بطاقات الصراف الآلي لمستحقي المعونة

التجارة المصرية: العلاقات مع الأردن تشهد زخما كبيرا في الآونة الأخيرة

عقود الإيجار ليست شرطا للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة

الصحة: لم نتجاوز أزمة كورونا في المملكة

صور تظهر حفرة النفق الذي فرَ من خلاله الأسرى فلسطينيين

تفاصيل مثيرة عن فرار الأسرى الفلسطينيين

معان: تنفيذ مشروعات طرق بقيمة 950 ألف دينار

المملكة تشهد حوادث مأساوية ضحيتها 3 أطفال خلال يومين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

طرق طبيعية تساعد على منع الحساسية

عاجل

تسليم بطاقات الصراف الآلي لمستحقي المعونة

الإثنين، 06-09-2021 12:16 م

روسيا.. إصابات كورونا أقل من 18 ألف خلال اليوم الماضي

روسيا 2


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 17856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة و14276 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .

اضافة اعلان


وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1463)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (891) ثم مدينة بطرسبورغ (690).


ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و30455 إصابة، وتعافى منها حتى الآن 6 ملايين و285007 أشخاص، فيما توفي 187990 شخصا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 3

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

613598fc4236046c2d45dbad

الهند .. تراجع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا

bf392962-328a-4539-a306-f5d9905f581d_16x9_1200x676

تركيا تسجل 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بكورونا

61354e304236046c2d45db92

272 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

6135398c4c59b71f720e235f

تركيا تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا إجراءات احترازية جديدة

3664090

متحورات كورونا على طاولة وزراء صحة العشرين

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا.. أقل من 19 ألف إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

61275b9242360405cf21ac5c

820 وفاة جراء كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

روسيا

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

61138a144c59b7284f69acd3

الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تحت الـ22 ألفا لليوم الثاني

كورونا

روسيا.. 22160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و769 وفاة

610fc6d042360476162e2c8f

122 وفاة جديدة بكورونا في تونس