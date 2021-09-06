روسيا.. إصابات كورونا أقل من 18 ألف خلال اليوم الماضي

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 17856 إصابة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة و14276 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .

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وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1463)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (891) ثم مدينة بطرسبورغ (690).



ووفقا للأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و30455 إصابة، وتعافى منها حتى الآن 6 ملايين و285007 أشخاص، فيما توفي 187990 شخصا.

روسيا اليوم