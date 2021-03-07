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الأحد، 07-03-2021 12:49 م

موسكو تتصدر

روسيا .. إصابات كورونا اليومية تتراجع مجددا

طك
توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى عتبة الـ10.5 ألف، ما يعكس نزعة تراجعية إيجابية في وتيرة تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 10595 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11022 إصابة في اليوم السابق)، ليعود بذلك مؤشر الحالات الجديدة إلى المستوى الذي تم تسجيله في الثاني والثالث من مارس الجاري (عندما تم رصد 10565 و10535 إصابة على التوالي) وهو الأدنى منذ أوائل أكتوبر الماضي.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1534 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورغ (968 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.6% من المرضى الجدد.


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 368 حالة وفاة (مقابل 441 وفاة أمس)، فيما تماثل 11576 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و322776 إصابة مؤكدة، منها 89094 حالة وفاة، و321758 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و911924 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 112.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".


وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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