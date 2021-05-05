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الأربعاء، 05-05-2021 12:58 م

7975 إصابة

روسيا .. إصابات كورونا اليوم أقل من 8 آلاف لليوم الثاني

فادي
توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى مستوى ما تحت الثمانية آلاف، لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7975 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7770 إصابة في اليوم السابق (ما كان أدنى حصيلة يومية منذ أواخر سبتمبر)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2432 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 360 حالة وفاة جديدة، مقابل 337 وفاة أمس، فيما تماثل 7506 مرضى للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و847489 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 111895 حالة وفاة، و271044 حالة نشطة، وأربعة ملايين و464550 حالة شفاء.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 130.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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