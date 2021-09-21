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الثلاثاء، 21-09-2021 01:34 م

روسيا ... إصابات كورونا في تراجع والوفيات فوق حاجز الـ800

كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 19179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و812 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن رصدها 19179 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 19744 إصابة في اليوم السابق)، ما يسجل تراجعا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (1926 حالة)، و ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1101) وفي مدينة بطرسبورغ (1060).


وسجلت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا 812 حالة وفاة، مقابل 778 وفاة أمس، فيما تماثل 15437 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.


ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية الجائحة 7.313.851 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 199808 حالات وفاة، و6.526.111 حالة شفاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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