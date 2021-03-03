روسيا .. إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج كورونا

الوكيل الإخباري - أغلق في مدينة موسكو أكبر مستشفى مؤقت لمرضى "كوفيد-19"، حسبما أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة في موسكو أن المستشفى المجهز بحوالي 2,2 ألف سرير، والذي تم نشره سابقا في مبنى أحد المراكز التجارية بمدينة رامينسكويه, أنهى عمله بعد أن تلقى فيه العلاج نحو 5,5 ألف مريض مصاب بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.



وبيّنت الوزارة أن قرار إغلاق المستشفى تم اتخاذه بسبب عودة الوضع الوبائي في روسيا إلى استقراره.

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وقد سجلت روسيا أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: روسيا اليوم



