روسيا: ارتفاع مستوى الأجسام المضادة لا يحمي من كورونا

الوكيل الإخباري - أكد المركز الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اليوم الأحد، أن المستوى العالي من الأجسام المضادة لا يضمن الحماية الفعالة ضد فيروس كورونا.

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وقالت نائب مدير المركز تاتيانا نيبومنياشيخ "إن التحفيز المفرط للمناعة ليس فعالا بشكل كبير، بل يجب أن يكون هناك مستويات محددة وكافية من الأجسام المضادة وعناصر أخرى في جهاز المناعة، حتى تتمكن هذه العناصر مجتمعة من توفير الحماية ضد فيروس كورونا المستجد".

المصدر : بترا

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