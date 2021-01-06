الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

تدهور مركبة في عبدون صباح اليوم

وفيات الأربعاء 6/1/2021

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

الأربعاء .. الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية

الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي

الأربعاء، 06-01-2021 11:26 ص

روسيا.. استقرار في الإصابات اليومية بكورونا

1005231706741831982


الوكيل الاخباري - سجلت روسيا اليوم الأربعاء 24217 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 24246 أمس الثلاثاء، إضافة إلى 445 وفاة مقابل 518 حالة في الإحصائية السابقة.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و308601، منها 59951 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وأشار المركز إلى أن 11% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.


وحسب بيانات المركز، فإن مجموع المتعافين بلغ مليونين و685723 شخصا، بعد تماثل 23055 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 562927 حالة نشطة.


وواصل عدد الإصابات الجديدة ارتفاعه في العاصمة موسكو لليوم الثاني بعد فترة من التراجع، حيث وصل إلى 5142 حالة مقارنة بـ4842 أمس، مع تسجيل 70 حالة وفاة مقابل 75 أمس.


وبخلاف موسكو، انخفض عدد حالات الإصابة اليومية في بطرسبورغ إلى 3341 مقارنة بـ3549 حالة في إحصائية الثلاثاء، في حين تراجع عدد الوفيات بشكل ملحوظ من 73 حالة أمس إلى 58 اليوم.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
53891179_401

ألمانيا تسجل 1019 وفاة و21237 إصابة جديدة بكورونا

10160033603033283423426162541620

غزة: 5 وفيات و610 اصابات جديدة بفيروس كورونا

_114488323_gettyimages-1272483239

إصابات كورونا تفتك بالولايات المتحدة وتتخطى عتبة الـ 21 مليونا

thumbs_b_c_363788e3da85b9277b5246211a6f7639

الصين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

ايطالا

إيطاليا.. بحث تمديد حالة طوارئ كورونا حتى تموز المقبل

5ff54e284236046f1120f195

سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 41 دولة

أخبار متعلقة
5fd930354c59b722aa1a50bc

البرازيل..964 وفاة جديدة بكورونا

0615d855-3948-4479-898d-b60ab451491a

روسيا : 577 وفاة و 26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12202014153752201765582

قطر: 151 إصابة جديدة بكورونا

52900594_401

كورونا يحصد أكثر من مليون و620 ألف وفاة عالميا

A9A11377-33D2-410D-AD09-1107DAD799AF

أكثر من 80 مليون اختبار للكشف عن فيروس كوفيد-19 في روسيا

منت

بريطانيا .. انطلاق حملة تلقيح ضد كورونا الثلاثاء