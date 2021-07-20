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وفيات الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء، 20-07-2021 12:48 م

روسيا.. استمرار تراجع إصابات فيروس كورونا

روسيااا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 23770 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع 24633 أمس، ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 6 ملايين شخص.

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وارتفع عدد المتوفين بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي بواقع 784 شخصا بعدما كانت الزيادة 719 حالة في الإحصائية السابقة، ما رفع مجموع الوفيات إلى 149922 حالة من أصل 6 ملايين و6536 إصابة حتى الآن، حسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و382213 شخصا مع تماثل 22218 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.


و واصلت مؤشرات الحالة الوبائية في العاصمة موسكو تراجعها بتسجيل 3188 إصابة و101 وفاة اليوم مقابل 4007 إصابات و103 وفيات أمس.


وفي مقاطعة موسكو شهد الوضع الوبائي استقرارا مع رصد 2478 إصابة جديدة اليوم مقابل 2504 أمس، في حين تم تسجيل 22 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.


واستقرت المؤشرات في مدينة بطرسبورغ أيضا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 1934 إصابة و98 وفاة بعدما كانت هناك 1938 إصابة و102 وفاة حسب الإحصائية السابقة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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