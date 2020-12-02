روسيا: الأولوية المطلقة للمواطنين الروس بشأن لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الأولية المطلقة للتطعيم باللقاح المحلي الروسي ستكون للمواطنين الروس.



وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "الأولوية المطلقة لمواطني روسيا بالطبع"، مضيفا أن "الإنتاج المحلي، أي الإنتاج داخل روسيا، الذي بدأ، سيلبي على وجه التحديد احتياجات الروس".

اضافة اعلان



وأوضح بيسكوف أنه "فيما يتعلق باحتياجات المستهلكين المحتملين لهذا اللقاح في الخارج، سيتم تلبيتها بشكل أساسي من خلال سلاسل الإنتاج التي يبنيها الصندوق (صندوق الاستشمار الروسي المباشر) الآن مع شركاء أجانب"، مؤكدا أنه عند التطعيم "الأولوية المطلقة للمواطنين الروس الذين يرغبون في الحصول على اللقاح".



وسجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا، هما "سبوتنيك V" الذي يعمل على انتاجه مركز "غاماليا" العلمي، ولقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



