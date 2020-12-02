الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

اعلان صادر عن وزارة الصحة

الحكومة تتابع وفاة سيدة اردنية في حادث اليم بالكويت

قرار حكومي عاجل

أول إيعاز عاجل من وزير الداخليـة الجديد

العين والنائب الأسبق عايد العضايلة في ذمة الله

أربعينية تبكي ضيق حالها بعمان: ساعدوني

قرار حكومي بشأن الرواتب .. قيد الانتظار

من هو الشهيد الصقرات الذي أُصدر بحق قاتله الإعدام اليوم ؟

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الأربعاء، 02-12-2020 02:54 م

الانتاج الروسي سيلبي سكان البلاد

روسيا: الأولوية المطلقة للمواطنين الروس بشأن لقاح كورونا

بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الأولية المطلقة للتطعيم باللقاح المحلي الروسي ستكون للمواطنين الروس.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "الأولوية المطلقة لمواطني روسيا بالطبع"، مضيفا أن "الإنتاج المحلي، أي الإنتاج داخل روسيا، الذي بدأ، سيلبي على وجه التحديد احتياجات الروس".

اضافة اعلان

وأوضح بيسكوف أنه "فيما يتعلق باحتياجات المستهلكين المحتملين لهذا اللقاح في الخارج، سيتم تلبيتها بشكل أساسي من خلال سلاسل الإنتاج التي يبنيها الصندوق (صندوق الاستشمار الروسي المباشر) الآن مع شركاء أجانب"، مؤكدا أنه عند التطعيم "الأولوية المطلقة للمواطنين الروس الذين يرغبون في الحصول على اللقاح".


وسجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا، هما "سبوتنيك V" الذي يعمل على انتاجه مركز "غاماليا" العلمي، ولقاح "إيبيفاك كورونا"  الذي طوره مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

الإمارات: 4 وفيات و1285 إصابة بكورونا

9999089527

فلسطين .. 16 وفاة جديدة بكورونا

497847Image1

إيران: 362 وفاة و13621 إصابة بكورونا

12202025136285000084

البحرين: 181 إصابة جديدة بكورونا المستجد

2180091-2107851333

سلطنة عمان لم تسجل وفيات يومية بكورونا للمرة الأولى منذ أشهر

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر: وفاة و255 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
لف

ألمانيا : لقاح كورونا لفئات معينة

لقاح

ألمانيا تعتزم إقامة مراكز للقاح كورونا الشهر المقبل

لق

المغرب .. الأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم ضد كورونا

لق

روسيا .. إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح سبوتنيك V

فايزر

فايزر: البرازيل تفاوض لشراء لقاحنا ضد كورونا

ي

تعليق بايدن على لقاح شركة فايزر ضد كورونا