الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 03:04 م

روسيا: الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ 25 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- اقتربت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا من عتبة الـ 25 ألفا، فيما تخطى عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الوباء لليوم الثالث على التوالي عتبة الـ 700 وفاة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيلها 24818 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 23962 إصابة في اليوم السابق.


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6040 إصابة) ومقاطعتها (2581 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1937 حالة).


وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 734 حالة وفاة (مقابل 725 وفاة يوم أمس الأربعاء، و737 وفاة يوم الثلاثاء)، فيما تماثل 21336 مريضا للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و707452 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 140775 حالة وفاة و423422 حالة نشطة وخمسة ملايين و143255 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم الخميس، أكثر من 153.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، 408 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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