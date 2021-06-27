روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى ما تحت عتبة الـ 600 وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها 599 وفاة و20538 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 619 وفاة و21665 إصابة في اليوم السابق.

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وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6723 حالة) ومقاطعتها (2608 حالات) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1298 حالة).



وتماثل 12728 مريضا خلال اليوم الأخير في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و451291 إصابة جديدة بالفيروس، منها 133282 حالة وفاة و361295 حالة نشطة وأربعة ملايين و956714 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 148.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 501 ألف منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم