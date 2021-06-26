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السبت، 26-06-2021 12:50 م

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ يناير الماضي، عتبة الـ 21 ألف إصابة، مع رصد أكبر قفزة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ أواخر العام الماضي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيلها 21665 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 20393 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 21 يناير الماضي.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (8457 حالة) ومقاطعتها (2504 حالات) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1247 حالة).

 

وارتفعت حصيلة وفيات مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، بواقع 619 حالة وفاة (مقابل 601 وفاة، يوم أمس الجمعة)، ما يمثل أكبر زيادة منذ 24 ديسمبر العام الماضي، فيما تماثل 14347 مريضا للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و430753 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 132683 حالة وفاة، و354084 حالة نشطة، وأربعة ملايين و943986 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم السبت، أكثر من 147.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 510 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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