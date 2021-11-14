الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 212 شخصاً إلى منازلهم في مادبا

استطلاع الوكيل :58% يؤيدون قرار تقديم امتحانات طلبة المدارس

الامن العام : الاعتداء على فتاة بالضرب في إربد

اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

الحكومة تحيل مشاريع تعديل الدستور وقانونيّ الانتخاب والأحزاب إلى مجلس النواب

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

81 % من الأردنيين يؤيدون فتح حدود جابر

حظر شركات البريد بالتعامل بالعملات الرقمية

الأحد، 14-11-2021 01:00 م

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تحت الـ39 ألف

thumbs_b_c_9c45254181b6608118705367c4b5606b


الوكيل الإخباري-تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ39 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات اليومية الجديدة عند مستوى مرتفع يزيد عن 1.2 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 38823 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 39256 إصابة في اليوم السابق.

اضافة اعلان


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (3734 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3144 حالة)، ومقاطعة موسكو (2955 حالة)، ومقاطعة سامارا (1792 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1219 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1241 وفاة أمس، بينما تماثل 29821 مريضا للشفاء من العدوى يوم أمس.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و70674 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 255386 حالة وفاة، وسبعة ملايين و784585 حالة شفاء.


وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1440x810_cmsv2_82fba877-52a4-5769-9cb5-392237e27f36-5758102

الصين: تطعيم حوالي 84 مليون طفل ضد كورونا

مصر 3

مصر: 929 إصابة جديدة بكورونا و 69 وفاة

كورونا عالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بكورونا

f

إيطاليا تسجل 53 وفاة و8544 إصابة جديدة بكورونا

s

ألمانيا تعبئ الجيش لمواجهة كورونا

w

بلد عربي يسجل وفاة واحدة بكورونا

أخبار متعلقة
فيروس-كورونا-1

عالميا: 5 ملايين و32 ألف وفاة 248 مليونا و441 ألف إصابة

المكسيك

المكسيك.. 424 وفاة و5069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا 8

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

مصر 3

مصر تسجل 43 وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا 8

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا السعودية

السعودية تشهد انخفاضا كبيرا بإصابات كورونا منذ بداية أكتوبر