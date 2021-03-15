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الإثنين، 15-03-2021 11:28 ص

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تعود للانخفاض

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الوكيل الاخباري- سجلت روسيا اليوم الاثنين 9437 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليعود مؤشر الإصابات إلى التراجع بعد أربعة أيام متتالية من الارتفاع.

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بذلك وصلت حصيلة الحالات في البلاد إلى 4 ملايين و400045، منها 92494 حالة وفاة، بزيادة 404 حالات خلال اليوم الماضي، حسب تقرير لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن 8447 مريضا تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي المتعافين 4 ملايين و3576 شخصا، مع بقاء 303975 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا في الإصابات من 1905 أمس إلى 1353 اليوم، وفي الوفيات من 55 أمس إلى 51 اليوم.

ويبقى الوضع الوبائي في مدينة بطرسبورغ مستقرا مع تسجيل 933 إصابة جديدة مقارنة مع 937 في الإحصائية السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى 45 بعدما كان عند 37 أمس الأحد.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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