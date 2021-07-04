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الأحد، 04-07-2021 01:32 م

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- لأول مرة منذ مطلع العام الجاري، تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عتبة الـ 25 ألف إصابة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 25142 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل (24439 إصابة) في اليوم السابق، ما يمثل أكبر زيادة يومية في حصيلة الإصابات منذ الثاني من يناير الماضي.


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7624 حالة) ومقاطعتها (2696 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبورغ (1784 حالة).


وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع (663 وفاة)، مقابل (697 وفاة) يوم أمس السبت، فيما تماثل 15484 مريضا للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و610941 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137925 حالة وفاة و404115 حالة نشطة وخمسة ملايين و68901 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 151.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 584 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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