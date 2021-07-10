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السبت، 10-07-2021 11:46 ص

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

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الوكيل الإخباري- تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عتبة الـ 25 ألف إصابة، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيلها 25082 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 25766 إصابة في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5694 حالة) ومقاطعتها (2487 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1978 حالة).


وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا، بواقع 752 حالة وفاة (مقابل 726 وفاة يوم أمس الجمعة) ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة، فيما تماثل 17750 مريضا للشفاء من العدوى.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و758300 إصابة مؤكدة، منها 142253 حالة وفاة وخمسة ملايين و182837 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم السبت، أكثر من 154.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، 730 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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