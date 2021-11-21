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الأحد، 21-11-2021 12:07 م

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ37 ألفا

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الوكيل الإخباري-تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ37 ألفا، بينما شهد عدد الوفيات جراء العدوى زيادة بأكثر من 1250 حالة لليوم الرابع على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 36970 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 37120 إصابة في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3438 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2496 حالة) ومقاطعة موسكو (1909 حالات) ومقاطعة سامارا (1661).


وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1252 حالة وفاة، مقابل 1254 وفاة في كل من أمس السبت ويوم الجمعة، ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.


وتماثل 32504 مرضى في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و331158 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 264095 حالة وفاة وثمانية ملايين و24930 حالة شفاء.
وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 220.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 571 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.


وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.

روسيا اليوم

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