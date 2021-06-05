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السبت، 05-06-2021 12:11 م

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

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الوكيل الاخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، فيما لامس عدد الوفيات الجديدة مستوى الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 9145 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8947 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2897 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 377 وفاة أمس)، فيما تماثل 8565 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و117274 إصابة مؤكدة منها 123436 حالة وفاة و264761 حالة نشطة وأربعة ملايين و729077 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 139.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 381 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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