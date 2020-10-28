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الأربعاء، 28-10-2020 10:51 ص

ثلاثة طلبات من بلدان مختلفة

روسيا.. الاختبارات السريعة لكشف كورونا ستباع في الخارج

روسيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال سيميون بوكاتسكي، أحد مؤسسي شركة "رابيد بيو" الروسية التي صممت الاختبارات السريعة للكشف عن وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا، إنها تخطط لبيع هذه الاختبارات في الخارج.

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ويسمح الاختبار السريع في المنزل، وكذلك في المختبر بتحديد وجود الأجسام المضادة من فئات IgM (المرحلة النشطة من المرض) وفئات IgG (للذين كانوا مرضى من قبل) بواسطة قطرة دم. ويستغرق التحليل من 10 إلى 15 دقيقة، وتصل دقته إلى 96٪.

وأضاف بوكاتسكي: "نتلقى باستمرار طلبات لتوريد هذه الاختبارات إلى بلدان أخرى، وخاصة من بلدان رابطة الدول المستقلة، تلقينا ثلاثة طلبات من بلدان مختلفة بما في ذلك طلب واحد من ألمانيا. وحاليا نقوم بدراستها. نخطط لدخول الأسواق الخارجية العام المقبل".


وتأسست Rapid Bio في عام 2020، وهي مؤسسة تقع في سكولكوفو قرب موسكو.
في فبراير، بدأت الشركة في تطوير أنظمة الاختبار. وتنتج الشركة حاليا حوالي 50000 اختبار في الأسبوع.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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