الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 12:23 م

روسيا: اللقاحات الروسية قادرة على الحماية من متحور جديد لسلالة دلتا

61710e98423604487e4de0c9


الوكيل الاخباري- اللقاحات الروسية قادرة على حماية الأشخاص من متحور AY.4.2، بصفته نوعا جديدا لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

أعلن ذلك الباحث في معهد الوبائيات التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور"(الرقابة على الاستهلاك) الروسية، كامل حافظوف، مشيرا إلى أن ظهور نوع جديد من سلالة "دلتا" في روسيا قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19". وأوضح قائلا إن دراسات العلماء الأجانب تدل على أن متحور AY.4.2  قد يكون أكثر عدوى بنسبة 10%، مقارنة بسلالة "دلتا" العادية.

اضافة اعلان

 

وقال الباحث إن روسيا قد شهدت حالات منعزلة للإصابة بتلك الطفرة، وهناك احتمال لتفشيها على نطاق واسع. بينما من الصعب الحديث الآن عن سرعة انتشار AY.4.2 .

فيما لا يعتبر الخبراء، حسب حافظوف، أن المتحور الجديد  هو الذي يتحمل المسؤولية عن عدد كبير من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مختلف البلدان.

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021102110544016922

الصغار سبب عدوى كورونا للكبار في بريطانيا

سشي

روسيا: مستويات قياسية بإصابات ووفيات كورونا

الهند كورونا

الهند تتخطى عتبة مليار جرعة لقاح لمواطنيها ضد كورونا

روسيا 2

روسيا ترصد انتشار السلالة الجديدة من كورونا

فايزؤ

أمريكا تجيز إعطاء المحصّنين ضدّ كورونا جرعة معزّزة من لقاح مختلف

المكسيك

المكسيك.. 424 وفاة و5069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
1_190

تسجيل أعلى مستوى من الوفيات اليومية في روسيا منذ بداية الجائحة

615186124c59b7379410fdc8

روسيا وفيتنام تتفقان على توريد لقاح سبوتنيك V

6150368d4c59b756845e8412

روسيا تسجل اكثر من22 ألف إصابة جديدة بكورونا

6150215b4236046ba6532b56

خبير: دلتا هي أخطر سلالة كورونا تم تسجيلها في روسيا حتى الآن

w

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 31348 إصابة بكورونا

614ef497423604452069ba15

إيران تعلن عن تطعيم 400 ألف لاجئ بلقاح كورونا