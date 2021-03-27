روسيا.. انخفاض إصابات كورونا الجديدة دون الـ9 آلاف

الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 8885 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مع تراجع هذا المؤشر لليوم الثاني على التوالي، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة أيضا إلى 387 من 405 أمس.



وبلغت الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في البلاد 4 ملايين و510744 حالة، منها 97404 حالات وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

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وذكر التقرير أن إجمالي المتعافين وصل إلى 4 ملايين و130498 شخصا، بعدما تماثل 10337 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، في حين تبقى هناك 282842 حالة نشطة.



وفي العاصمة موسكو تراجع معدل الإصابات اليومية من 1831 أمس إلى 1551 اليوم، مع تسجيل 54 وفاة جديدة مقابل 55 أمس.



وواصلت مؤشرات الوباء في مدينة بطرسبورغ انخفاضها تدريجيا، حيث تم رصد 749 إصابة و32 وفاة جديدة مقارنة مع 782 إصابة و36 وفاة في إحصائية أمس.

المصدر : روسيا اليوم

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